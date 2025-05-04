Представлен новый богато оснащенный кроссовер Hyundai

Hyundai представила кроссовер Kona 2025 года с новыми комплектациями и ценамиHyundai анонсировала обновленный кроссовер Kona 2025 года, выделив улучшения в базовой комплектации и новинку H-Pick, основанную на версии Modern Plus.

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В комплектации H-Pick доступны новые функции, включая ассистенты для предотвращения боковых и задних столкновений, систему предупреждения о выходе из автомобиля и багажник на крыше. Комплектация Premium теперь включает электропривод багажника, беспроводную зарядку для смартфонов, цифровой ключ, улучшенную отделку и дополнительную подсветку.

Топовая версия Inspiration получила обновленные материалы интерьера, а пакеты Park Assist и Convenience стали доступны для H-Pick. Цены на новый Kona в Южной Корее находятся в диапазоне от 24,09 до 35,12 миллиона вон, что соответствует 1,4-2 миллионам рублей. Это делает Kona одним из самых доступных кроссоверов в своем сегменте, особенно с учетом обновленных характеристик. Kona 2025 доступен с двумя бензиновыми двигателями: 2,0-литровым на 147 л.с. с вариатором и 1,6-литровым турбированным двигателем на 195 л.с. с 8-ступенчатой АКП.