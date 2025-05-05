ГАЗ радикально решил проблему с ржавчиной бортовых платформ

На «головастиках» семейства «Соболь NN» испытают площадки из оцинкованной стали. Бортовые платформы с улучшенной коррозионной стойкостью уже выпускают серийно, первыми кузова с защитой от ржавчины получат полноприводные версии. Горьковский автозавод продолжит выпускать алюминиевые кузова, но спросом такое решение не пользуется: покупатели в основном не хотят переплачивать.

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Грузовики «Соболь NN» с оцинкованными бортовыми кузовами останутся доступными, в базовой комплектации сохранится съёмный тент с каркасом и задний откидной борт. Грузоподъёмность полноприводной версии — 1,1 тонны, заднеприводной — 1,35 тонны. Со временем оцинкованные грузовые платформы появятся на других моделях ГАЗа.

Цены полноприводных бортовых «Соболей NN» до сих пор не раскрыты, а у дилеров таких машин нет. Однако можно ожидать, что стартовая цена составит около 3,5-3,6 миллиона рублей, ведь сейчас заднеприводные грузовички стоят от 3,1 миллиона рублей, а доплата за трансмиссию 4х4 составляет около полумиллиона рублей. На конвейер самый доступный полноприводный «Соболь NN» встал ещё полгода назад, так что поставки не за горами.

Как сэкономить на ТО

На минувшей неделе у дилеров «Группы ГАЗ» стали появляться полноприводные «ГАЗели NN»: пока только в виде фургона с односкатной задней осью. На подходе целая линейка модификация, но спаренная задняя ось появится только после возвращения системы стабилизации.