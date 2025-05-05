Американцы сделали очередной рестомод на базе Porsche 911

Калифорнийская мастерская сделала себе имя проектами реставрации и глубокого тюнинга спорткаров серии 964. Теперь дебютировал рестомод Singer на основе широкофюзеляжной версии Carrera SSE, причём покупатель может выбирать дизайн кормы, а также концепцию интерьера (город или трек). Дизайнерская находка — потайные противотуманные фары, выдвигающиеся из багажника спереди.

© Motor.ru

Рестомод Singer только идейно похож на Porsche 964, ведь кузов углепластиковый, а навесные элементы сделаны по современным технологиям. Зато есть возможности трансформации: к примеру, два задних антикрыла взаимозаменяемы, и покупатели могут заказать крупный пассивный или компактный выдвижной спойлер. А вот с интерьером такой фокус не пройдёт: либо кокпит «трековый» с каркасом безопасности, либо городской с задними креслами.

© Singer

© Singer

© Singer

© Singer

© Singer

В любом случае салон очень качественный и аналоговый: здесь нет ни экранов, ни новомодных сенсорных кнопок. У трековой версии хлястики вместо ручек открывания дверей, кресла-ковши, металлические подставки для ног и селектор трансмиссии с открытой кулисой. У городского купе вельветовая обивка, другие дверные карты, добавлены декоративные панели и мягкие вставки.

© Singer

© Singer

© Singer

© Singer

Под капотом атмосферный 4,0-литровый двигатель Cosworth с жидкостным охлаждением, четырёхклапанными головками и изменяемыми фазами газораспределения. Агрегат выдаёт 426 лошадиных сил и раскручивается до 8000 оборотов в минуту. Тяга передаётся через 6-ступенчатую «механику» на заднюю ось. Динамика не известна, но Singer точно не будет медленным, ведь купе очень лёгкое.

Обычно суперкары Singer выпускаются небольшим тиражом. В публичном поле прайс-листы появляются редко, но можно ожидать, что стартовая цена начинается с отметки два миллиона в американской валюте.