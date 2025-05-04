В продаже появился вездеход ЗиЛ, которому до сих пор нет аналогов. На классифайдах обнаружен преемник знаменитой «Синей птицы»: тяжелый вездеход для поисково-спасательных операций. ЗиЛ-4974 выпущен в 1996 году и представляет собой комбинацию ходовой части знаменитой амфибии с кабиной и рамой обычного грузовика. Водоплавающей функцией пришлось пожертвовать, но начинка уникальная: подобную конструкцию в России не воспроизвели до сих пор!

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У вездехода ЗиЛ нет мостов: ставка сделана на бортовую трансмиссию, а карданы приводят в движение по три колеса с каждого стороны. Есть межбортовой дифференциал, выравнивающий скорость вращения колёс. Шасси полноуправляемое: подруливает первая и последняя пары колёс. В результате днище абсолютно гладкое, а дорожный просвет без малого полметра!

Особенность вездехода из Новосибирска — американский дизель Caterpillar вместо отечественного. Такие машины делали на заводе по спецзаказу. Владелец утверждает, что ЗиЛ-4974 на ходу, все системы работают исправно, пройдено техобслуживание с заменой всех жидкостей. Общий тираж составляет около 40 штук, а в живых осталось и того меньше. Экземпляр в продаже с кузовом типа кунг.

За необычный вездеход хотят выручить пять миллионов рублей. Автомобиль редкий, требует неординарного подхода в обслуживании из-за отсутствия запчастей. Однако проходимость сопоставима с гусеничными машинами, так что на бездорожье ЗиЛ будет в своей стихии.