Назван тираж Lada Iskra на 2025 год

Издание «Авторевю» поделилось производственным планом на ближайшие восемь месяцев. В 2025 году АвтоВАЗ планирует выпустить около 20 тысяч автомобилей Lada Iskra. Это намного меньше прошлогодних планов, которые глава автогиганта Максим Соколов оценивал в 40-60 тысяч штук. Руководитель завода считает, что «рынку просто не нужно столько машин», а производить на склад нецелесообразно.

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Максим Соколов подтвердил, что наращивать объёмы производства Lada Iskra будут постепенно, по мере потребности рынка. Тем не менее план выпуска 20 тысяч новых «бюджетников» означает, что первое время модель будет редкой, ведь близкие по форм-фактору Granta и Vesta только за первый квартал нашли 31 и 23 тысячи покупателей соответственно.

Со временем на АвтоВАЗе готовы собирать по 12 тысяч Lada Iskra ежемесячно, а ежегодные мощности приближаются к 150 тысячам машин. Гибкая конвейерная линия с Granta позволяет варьировать загрузку. Самая массовая модель в отставку не собирается: недавно в гамму добавили богато оснащённые версии, есть программа по расширению линейки Granta Cross и наработки по возвращению вариатора.

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Хотя конвейер Lada Iskra запустили в середине апреля, ритмичная сборка ожидается только после майских праздников, а официальный старт продаж запланирован на 20 июля. Тогда же завод раскроет полный прайс-лист, ведь пока обозначен только один ориентир — базовый седан будет стоить около 1,2 миллиона рублей.