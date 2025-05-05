Jaguar Land Rover возобновил экспорт автомобилей в США

Британский производитель снова поставляет автомобили в США, несмотря на пошлины . Jaguar Land Rover после приостановки поставок из-за введённых в начале апреля пошлин Трампа на импорт принял решение возобновить экспорт на американский рынок.

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Первая почти за месяц партия автомобилей 30 апреля отправилась из Великобритании в Соединённые Штаты.

«Работая над новыми торговыми условиями США с нашими деловыми партнерами, мы реализуем запланированные краткосрочные действия, разрабатывая среднесрочные и долгосрочные планы. Мы предоставим дополнительную информацию о результатах за весь год в мае», — заявил представитель компании.

Jaguar Land Rover, принадлежащая индийской Tata Motors, в начале апреля заявляла о прекращении поставок автомобилей британского производства в США на месяц, поскольку рассматривала возможность смягчения импортных пошлин.

В отличие от Jaguar Land Rover британский же производитель автомобилей люкс-класса Aston Martin принял решение возложить расходы, связанные с пошлинами Трампа, на клиентов. Бренд принял решение ограничить поставки своих автомобилей на американский рынок, а пока занимается распродажей запасов в США.