Дорожные камеры Москвы выписали 10 млн штрафов в 2025

В период с января по апрель комплексы автоматической фиксации нарушений в столице выписали более 10,1 млн «писем счастья» — это на 1% больше, чем годом ранее. При этом в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что по ряду составов штрафов стало меньше.

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В частности, водители в Москве стали реже выезжать на выделенки, игнорировать ремни безопасности и требование включать ближний свет фар или ДХО. При этом нарушителей, которые наказаны за использование телефона, выезд на обочину и превышение скорости на 60-80 км/ч, напротив, стало больше. Помимо этого, камеры стали чаще фиксировать непристёгнутых пассажиров.

«Рост числа нарушений не всегда повод для беспокойства. Центр регулярно перевешивает комплексы фотовидеофиксации в места, где они нужнее. Рост среднего числа нарушений в таком случае — это доказательство, что точка для наблюдения была выбрана верно», — заявили в ЦОДД.

Сегодня комплексы фиксации способны распознавать 65 видов нарушений ПДД, а на столичных дорогах установлено 3,8 тысячи устройств. Данные с них передаются в ГИБДД, сотрудники которого оформляют постановления, которые отправляются нарушителям.

Чаще всего водители превышают скорость на Киевском шоссе в сторону центра, на участке за 1,5 км от МКАД. Помимо этого, большое количество нарушений фиксируется на ТТК на пересечении с улицей Вавилова.

По мнению экспертов, сегодня на столичных улицах происходит слишком много изменений, регулярно меняется скоростной режим. В итоге нововведения приводят к росту стресса у автомобилистов.

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