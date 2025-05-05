Популярные модели авто при возврате в Россию будут стоить от 2 до 6 млн рублей. Об этом сообщает Aif.ru со ссылкой на автомобильного эксперта Олега Мосеева.

Например, чтобы выгодно продавать в РФ Kia Rio и Hyundai Solaris, необходимо заново наладить их производство. Если представить, что производство локализовано на 100%, то ценник на корейские машины увеличится с 1,2 млн рублей (столько они стоили до ухода) до более чем 2 млн рублей.

Популярный Kia Sportage, стоивший 2,5 млн рублей до 2022 года, в нынешних реалиях у официальных дилеров обошелся бы в 3,5 - 4,5 млн рублей.

У дилеров скопились огромные запасы нераспроданных машин

По мнению эксперта, Skoda Kodiaq будет стоить примерно в 4,5-5 млн рублей, а топовые версии более 5,5 млн рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.