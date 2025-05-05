В РФ идет подготовка к старту продаж Jaecoo EJ6

У столичного дилерского центра был впервые замечен электрокроссовер Jaecoo EJ6, об этом сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили", опубликовавший фотографию новинки.

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Модель базируется на платформе Chery iCar 03 и в конце прошлого года она получила ОТТС, который позволяет официально реализовывать машину в России.

По информации представителя автосалона, рядом с которым был запечатлен автомобиль, данный экземпляр предназначается для пресс-парка, что косвенно подтверждает намерение бренда начать в скором времени продажу EJ6 в нашей стране.

Попавший в объектив фотокамер образец окрашен в темно-зеленый цвет и оснащен, судя по шильдику на багажной двери, системой полного привода iWD. В движение автомобиль приводится силовой установкой, состоящей из двух электромоторов на 95 и 184 лошадиные силы. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунд. Запас хода - 500 км.

Новинка оборудована 19-дюймовыми колесными дисками, выдвижными ручками открывания дверей и противотуманными фарами.

Интерьер Jaecoo повторяет черты своего китайского "собрата" iCar03. На центральной консоли установлен большой 15,6-дюймовый экран, а селектор переключения передач скрыт за рулем. На центральном тоннеле находится кристаллическая шайба мультимедийной системы, беспроводная зарядка для телефона и два подстаканника.

Ранее "РГ" рассказывала о том, когда начнутся продажи нового кроссовера Jaecoo J5.