Доля кроссоверов на авторынке России достигла почти 70%

В первом квартале текущего года в России было продано 164 898 автомобилей класса SUV, что на 30,6% меньше, чем в этот же период годом ранее. Но при этом доля кроссоверов и внедорожников в структуре авторынка страны увеличилась и достигла отметки 68,2%.

© Quto.ru

Самым продаваемым автомобилем сегмента за отчётный период стал китайский кроссовер Haval Jolion с результатом 11 900 единиц, что на 26% меньше, чем годом ранее. Следом расположился китайский же Chery Tiggo 7 Pro Max, объёмы продаж которого, напротив, выросли на 15% — до 11 100 единиц. Замыкает «тройку» отечественная Lada Niva Travel с результатом 8 700 единиц, что на 32% меньше показателя прошлого года.

В «десятку» по итогам первого квартала 2025 года также вошли Lada Niva Legend — 7 345 единиц (уменьшение на 41%), Chery Tiggo 4 Pro — 6 807 (уменьшение на 22%), Haval M6 — 6 110 (уменьшение на 25%), Geely Monjaro — 6 106 (уменьшение на 55%), Omoda C5 — 5 493 (уменьшение на 38%), Changan Uni-S — 5 322 единицы, а также Haval F7 — 4 143 (уменьшение на 26%).

Аналитики отмечают, что за отчётный период на российском рынке кроссоверов и внедорожников было продано 31 211 единиц Haval (меньше на 18%), 24 257 единиц Chery (меньше на 19%) и 16 002 единиц Lada (меньше на 37%).

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Отдельно отмечается, что на рекордные 326% выросли продажи минивэнов — до 7 128 автомобилей.