Haval установил новые цены на кроссовер Jolion

До этого локальное представительство редактировало прайс-листы совсем недавно — 18 апреля. Добавим, что модель является одним из главных хитов российского авторынка, а потому маркетологи вынуждены внимательно следить за стоимостью вседорожника, чтобы поддерживать баланс спроса и прибыли.

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2024 год выпуска:

передний привод: было — 2 049 000 ₽, плюс скидка 100 000 ₽, стало — 1 899 000 ₽ (без скидок)

полный привод: было — 2 499 000 ₽, плюс скидка 200 000 ₽; стало — 2 349 000 ₽

2025 год выпуска:

базовая версия: было — 2 149 000 ₽, плюс скидка 200 000 ₽; стало — 2 149 000 ₽, плюс скидка 150 000 ₽

другие версии: была скидка 300 000 ₽, стала — 250 000 ₽

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Между тем, в России сертифицирован кроссовер Haval H3 тульской сборки. Китайский производитель получил Одобрение типа транспортного средства на автомобиль, производство которого налажено на тульском заводе.