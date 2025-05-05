В России обрушились продажи новых автомобилей

За четыре месяца 2025 года в России продали 404 016 новых автомобилей. Об этом сообщил Минпромторг.

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Достигнутый результат оказался на 27 процентов ниже того, что зафиксировали по итогам аналогичного периода прошлого года, когда реализовали 552 763 таких транспортных средства. Рынок новых российских автомобилей министерство оценило в 219 тысяч, что на девять процентов ниже показателей января-апреля 2024 года.

Что касается объема рынка в сегменте легковых автомобилей, то он составил 346 388 штук (минус 26 процентов к аналогичному периоду прошлого года). Кроме того, было продано 34 037 легких коммерческих автомобилей (минус 16 процентов), 20 038 грузовых автомобилей (минус 49 процентов) и 3553 автобуса (минус 54 процента).

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Ранее сообщалось, что по итогам I квартала 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей премиум-класса в России сократились в два раза, если сравнивать с тем же периодом 2024 года.