Названы самые надежные автомобили за 600 тысяч рублей

Директор по закупкам автомобилей с пробегом компании "Рольф" Игорь Головань назвал самые практичные и популярные автомобили на вторичном рынке России в бюджете до 600 тысяч рублей. Первое место в списке занял Ford Focus второго поколения, который остается бестселлером уже много лет.

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Как сообщил эксперт в беседе с "Газетой.Ru", средняя стоимость приобретения "Форда" составляет около 499 тысяч рублей.

Вторую строчку рейтинга возглавил Hyundai Getz с медианной стоимостью в 448 тысяч рублей. Почетное третье место получала Opel Astra H - 464 тысячи рублей.

В пятерку списка также попали Citroen C4 второго поколения (559 тысяч рублей) и Renault Sandero первой генерации (438 тысяч рублей).

В топ-10 вошли: Peugeot 308 (554 тысячи рублей), Chevrolet Aveo (553 тысячи рублей), Mazda 3 BK (476 тысяч рублей), Mitsubishi Lancer 9 (408 тысяч рублей) и Volkswagen Passat B6 - 481 тысяча рублей соответственно.

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