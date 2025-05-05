Новую Tesla Model Y не хотят покупать

Электрокары в «приветственном» исполнении Launch Series, которые ранее раскупали довольно быстро, теперь пылятся на складах на фоне резкого падения продаж Tesla. Обновленный кроссовер Model Y вышел на рынок США в январе, но на американском сайте производителя все еще доступны для заказа несколько экземпляров Launch Series. Более того, Tesla добавляет новые каждые несколько дней, пишет портал Carscoops.

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На складах в США хранятся 117 экземпляров Tesla Model Y 2026 модельного года. Привычных очередей нет: они готовы к доставке сразу после заказа. Восемнадцать электрокаров относятся к версии Launch Series с полным набором опций и предлагаются по внушительной цене 59 990 долларов — почти пять миллионов рублей. Однако американцы могут рассчитывать на субсидию в размере 7500 долларов на покупку электрокаров, что снизит конечную стоимость до 52 490 (4,3 миллиона рублей).

Машины рассредоточены по нескольким штатам, включая Коннектикут, Массачусетс, Нью-Йорк, Род-Айленд, Нью-Джерси и Вашингтон.

Все Model Y Launch Series оснащены двухмоторной силовой установкой и способны проехать без подзарядки до 526 километров с 19-дюймовыми колесными дисками и до 488 километров с 20-дюймовыми. Активация Acceleration Boost позволяет разогнаться с места до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,1 секунды, а максимальная скорость электрокара составляет 201 километр в час.

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За первый квартал 2025 года Tesla продала в США 128 тысяч автомобилей — на 8,6 процента меньше, чем за тот же период 2024 года. И это на фоне общего роста спроса на электрокары на 10 процентов. В Европе дела обстоят еще хуже: на фоне роста политической активности Илона Маска и экспансии «китайцев» продажи демонстрируют двузначное падение. Чистая прибыль Tesla в первом квартале рухнула на 71 процент.