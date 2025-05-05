Российский Sollers увеличил стоимость двух пикапов

В России подорожали пикапы Sollers. Компания подняла стоимость грузовичков ST6 и ST8, которые выпускаются на мощностях УАЗа в Ульяновске. Оснащение автомобилей, представляющих собой локализованные китайские JAC, осталось прежним, а цена увеличилась на 50 тысяч рублей в обоих случаях. Это 1,7-1,9 процента от прежней стоимости.

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Более «свежий» из двух пикапов Sollers, ST8, вышел на российский рынок в феврале нынешнего года. Его стоимость тогда лежала в диапазоне от 2 820 000 до 3 020 000 рублей, а теперь варьируется от 2 870 000 до 3 070 000, пишут «Автоновости дня».

Пикап предлагают в четырех комплектациях с двумя двигателями: двухлитровым турбодизелем мощностью 136 лошадиных сил и 204-сильным бензиновым наддувным мотором на 2,4 литра. Оба сочетаются с шестиступенчатой «механикой» и полным приводом.

«Младший» ST6 теперь доступен по цене от 2 630 000 до 2 830 000 рублей. «Дизель» у него тот же, что и у ST8, а бензиновый агрегат двухлитровый, на 176 лошадиных сил. Моторы, так же, как и в случае с ST8, сочетаются с «механикой» и полным приводом.

На мощностях УАЗа Sollers также планирует наладить производство рамного внедорожника. Это будет JAC JS9 с другими шильдиками, который собирается параллельно продавать и выпускать на УАЗе и сам китайский производитель. Некоторые отличия у внедорожников будут — обещаны разные салоны и калибровки бензинового двигателя.