Во второй половине второго весеннего месяца в России резко подешевели автомобили пяти брендов.

Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", кроссовер X3 Pro стал доступнее на 12,2% - на 230 тысяч рублей. Теперь он стоит 1,66 млн рублей. X6 Pro и S6 Pro можно купить от 2,06 млн рублей и 1,87 млн рублей соответственно.

Схожим образом поступила и марка SWM, весь ее модельный ряд также подешевел.

В свою очередь компания Chery переписала прайс-листы у двух машин 2024 года - Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9. Теперь они оценены в 3 170 000 - 3 920 000 рублей в случае с младшей моделью и 4 550 000 - 4 850 000 рублей в случае с флагманским кроссовером.

Произошло падение цен на две комплектации Exeed LX (Urban и Premium AWD). Теперь они доступны от 3 770 000 рублей и 3 855 000 рублей соответственно.

У производителя грузовиков "КамАЗ" подешевела модель "Компас 5". В различных вариациях скидка достигала от 97 до 860 тысяч рублей.

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