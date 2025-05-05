Минпромторг: продажи новых автомобилей в России упали почти на 30%

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, за первые четыре месяца года в России на 27% снизились продажи новых автомобилей всех сегментов — легковых, лёгких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов. За это же время в нашей стране было произведено 219 тысяч единиц транспортных средств, что на 9% меньше значений аналогичного периода прошлого года.

За отчётный период легковых автомобилей было продано 346 400 единиц (меньше на 26%), LCV — 34 тысячи (меньше на 16%), грузовиков — 20 тысяч (меньше на 49%) и автобусов 3 500 (меньше на 54%). Кроме того, за это время было реализовано почти 3 тысячи новых электромобилей, что на 66% меньше, чем за этот период 2024 года.

За апрель рынок новых автомобилей снизился в годовом выражении на 27% — до 116 800 единиц. Отмечается, что этот показатель на 25% больше, чем в марте текущего года.

За второй месяц весны продажи легковых автомобилей составили 101 400 единиц, что на 25% меньше, чем в апреле прошлого года, но на 28% больше, чем в марте текущего года. Рынок LCV снизился от года к году на 16% — почти 9 800 единиц, что на 16% больше марта 2025 года.

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Продажи грузовиков в апреле значительно упали относительно показателя годичной давности — на 58% — 4 600 единиц, что на 5% меньше, чем в марте 2025 года. Продажи автобусов сократились на 52% по отношению к апрелю прошлого года, но выросли на 20% по сравнению с мартом текущего года и составили 1 100 единиц.

В ведомстве отметили, что темпы сокращения продаж российских моделей остались в апреле ниже, чем иномарок. За месяц было продано 51 500 импортных автомобилей, что на 40% меньше, чем в апреле прошлого года, и 65 200 отечественных машин, что на 12% меньше показателя годичной давности.