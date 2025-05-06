Belgee X50 продается в РФ лучше, чем Chery Tiggo 7 Pro Max

По итогам 18-й недели 2025 года, а именно с 14 по 20 апреля, Belgee X50 впервые в этом году попал в топ-5 бестселлеров российского рынка, причем сразу на четвертую строчку. По данным «Автостата», за отчетный период россияне купили 741 экземпляр Belgee X50 — это чуть меньше результата Haval Jolion, но больше, чем Chery Tiggo 7 Pro Max.

© Motor.ru

На первом и втором местах по объемам продаж на 18-й неделе оказались две модели Lada — Granta с показателем 2460 экземпляров и Vesta, которая разошлась в количестве 1310 штук. Следом на третьей позиции идет Haval Jolion (1117 штук), за ним на четвертой — Belgee X50, а замыкает пятерку Chery Tiggo 7 Pro Max (721 штука). Таким образом, X50 стал второй по популярности иномаркой в России.

В середине апреля генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский заявил, что Belgee стремится стать вторым по популярности брендом в России после Lada. На сегодняшний день модельная линейка Belgee в Беларуси насчитывает три модели: это X50 (дорестайлинговый Geely Coolray), X70 (Geely Atlas Pro) и S50 (Geely Emgrand). Все они производятся на заводе «Белджи» под Минском, но в Россию пока поставляются только две из них, это кроссоверы X50 и X70.

Всего за 18-ю неделю дилеры реализовали 19,6 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 17 процентов меньше, чем неделей ранее, и на 30 процентов ниже показателя того же периода 2024 года. В топ-10 также вошли Changan Uni-S (559 шт.), Lada Niva Travel (537 шт.) и Niva Legend (534 шт.), Geely Monjaro (527 шт.) и Chery Tiggo 4 (490 шт.).