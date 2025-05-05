На продажу выставили "Чайку" ГАЗ-13 1959 года в состоянии "капсулы времени"

"Российская газета" в ходе изучения сайтов бесплатных объявлений наткнулась на интересное предложение о продаже ГАЗ-13 "Чайка" 1959 года с пробегом 35 тысяч километров в Казахстане.

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Владелец уверяет, что машина выпущена одной из 100 первых предсерийных экземпляров, предназначенной для высших лиц СССР. Данная модель пришла на смену ГАЗ-12 "ЗИМ" в 1959 году и просуществовала на конвейере вплоть до 1981 года. Она использовалась в качестве персонального транспорта высшей номенклатуры - министров, партийных работников и в посольствах за рубежом. Кроме лимузинов Горьковский автозавод выпускал и мелкосерийные кабриолеты для участия в парадах.

Под капотом представительского седана расположен V-образный 8-цилиндровый двигатель ЗМЗ-505 объемом 5,5 литра и мощностью 195 лошадиных сил. В паре с ним работает классическая трехступенчатая автоматическая КПП с приводом на заднюю ось.

Кузов "капсулы времени" прошел глубокую реставрацию и находится в отличном состоянии. Все его элементы покрыты хромированными деталями и переливаются на солнце, словно новые. Интерьер машины выполнен из качественного велюра.

Продавец из Алматы просит за свой уникальный автомобиль весомые 12 млн рублей.

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