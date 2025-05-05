Hyundai анонсировала использование гуманоидных роботов на своем заводе

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai планирует значительно увеличить уровень автоматизации на своем новом заводе по производству электромобилей в штате Джорджия. К концу текущего года компания намерена довести долю роботизированных операций на сборочной линии до 40%. Для достижения этой цели на предприятии начнут внедрять передовых человекоподобных роботов Atlas, разработанных компанией Boston Dynamics. Об этом сообщает агентство Nikkei Asian.

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Этот шаг обусловлен растущей потребностью в локализации производства транспортных средств на территории США. Такая стратегия стала особенно актуальной на фоне политики администрации президента Байдена, стимулирующей американское производство, а также потенциальных рисков, связанных с возможностью повышения импортных пошлин при президенте Дональде Трампе. Производство ближе к основному рынку сбыта также упрощает логистику и снижает издержки.

Применение роботов Boston Dynamics на мощностях Hyundai вполне логично, учитывая, что корейский концерн с 2021 года владеет 80% акций этой робототехнической компании. Как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на представителей Hyundai Motor, роботам Atlas будут поручены задачи, которые в настоящее время выполняются людьми, включая перемещение компонентов и установку дверей на автомобили.

Планируется также расширить использование традиционных промышленных роботов и других автоматизированных систем из портфолио Boston Dynamics. В частности, четвероногие роботы Spot будут задействованы для мониторинга и инспекционных работ на заводе. Несмотря на то, что автомобильная сборка традиционно считается сложной для полной автоматизации, Hyundai надеется поднять этот показатель до 50%. Процессы обработки деталей давлением и сварки также будут максимально автоматизированы.

Увеличение роботизации является частью более крупного инвестиционного плана Hyundai. В марте компания объявила о намерении потратить около $21 миллиарда в течение ближайших четырех лет на развитие своего производственного присутствия в Соединенных Штатах. Новый завод в Джорджии изначально будет рассчитан на выпуск 100 000 электромобилей и гибридов ежегодно, с планами увеличить эту цифру в пять раз в перспективе.

Помимо строительства новой площадки, Hyundai также расширяет свой существующий сборочный завод в Алабаме. В совокупности эти меры позволят концерну собирать до 1,2 млн автомобилей в США ежегодно, что на 70% превышает прогнозируемый объем выпуска в регионе по итогам текущего года.

Северная Америка является крупнейшим рынком сбыта для Hyundai. В прошлом году мировые продажи концерна сократились на 2% до 7 млн единиц, в то время как в США продажи выросли на 4% до 1,9 млн, обеспечив компании рекордную выручку. Однако большая часть реализуемых в Штатах машин по-прежнему импортируется из Южной Кореи, что делает бизнес уязвимым к колебаниям импортных тарифов. В настоящее время Hyundai рассчитывает сохранить существующий уровень цен в США как минимум до июня текущего года.