Удлиненный Porsche 911 впервые выставили на торги

Немецкие инженеры разработали уникальный спорткар с индексом B17 в конце 1960-х годов совместно со специалистами ателье Pininfarina. Главной особенностью прототипа стала удлиненная колесная база. В необычной модели разработчики пытались воплотить классический спорткар с просторными задними сиденьями. Теперь же необычный автомобиль впервые выставили в свободную продажу.

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В проекте Porsche 911 B17 инженеры увеличили колесную базу спорткара на 190 миллиметров, что потребовало серьезной доработки задней части кузова. В результате удлиненная крыша машины сливается с задними стойками. При этом создателям удалось сохранить узнаваемый силуэт модели 911. Помимо увеличения габаритов, спорткар потяжелел до 1100 килограммов, в результате чего положение центра масс сместилось ближе к задней оси.

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Инженеры Porsche не планировали выпускать серийно удлиненный 911. При этом некоторые решения специалисты использовали для создания купе следующих поколений. Долгое время модель хранили в коллекции немецкой марки в Швеции. Затем автомобиль переходил из рук в руки частных коллекционеров. Изначально спорткар окрасили в темно-синий цвет кузова. Впоследствии один из владельцев изменил оттенок спорткара на ярко-зеленый.

Теперь приобрести эксклюзивный Porsche 911 с пробегом чуть более 61 тысячи километров можно будет в рамках аукциона минимум за 1 250 000 долларов (более ста миллионов рублей по текущему курсу).

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