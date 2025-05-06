На автомобили BAIC теперь действуют новые цены

Новые цены BAIC: часть машин подорожала, а часть — подешевела
Особенно интересным вариантом после нынешней корректировки теперь выглядит рамный внедорожник BAIC BJ40. Под капотом наиболее доступной версии вездехода разместится двухлитровый дизель мощностью 162 лошадиных сил, с которым сочетается восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод — полный, с пониженной передачей.
BAIC U5 Plus:
- 2024 год выпуска: с механикой цена осталась прежней; с вариатором было 1 705 000, а стало — 1 730 000
- 2025 год выпуска: без изменений
BAIC X55:
- Сomfort: было — 1 959 000, стало — 1 975 000
- Luxury: было — 2 215 000, стало — 2 175 000
- Elite: было — 2 310 000, стало — 2 275 000
BAIC X75:
было — 2 369 500, стало — 2 100 000
BAIC BJ40:
было — 3 409 000, стало — 3 025 000
Ранее стало известно, что Haval установил новые цены на кроссовер Jolion. До этого локальное представительство редактировало прайс-листы совсем недавно — 18 апреля.