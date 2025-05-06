На автомобили BAIC теперь действуют новые цены

Особенно интересным вариантом после нынешней корректировки теперь выглядит рамный внедорожник BAIC BJ40. Под капотом наиболее доступной версии вездехода разместится двухлитровый дизель мощностью 162 лошадиных сил, с которым сочетается восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод — полный, с пониженной передачей.

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BAIC U5 Plus:

2024 год выпуска: с механикой цена осталась прежней; с вариатором было 1 705 000, а стало — 1 730 000

2025 год выпуска: без изменений

BAIC X55:

Сomfort: было — 1 959 000, стало — 1 975 000

Luxury: было — 2 215 000, стало — 2 175 000

Elite: было — 2 310 000, стало — 2 275 000

BAIC X75:

было — 2 369 500, стало — 2 100 000

BAIC BJ40:

было — 3 409 000, стало — 3 025 000

Ранее стало известно, что Haval установил новые цены на кроссовер Jolion. До этого локальное представительство редактировало прайс-листы совсем недавно — 18 апреля.