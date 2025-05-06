BYD подхватила моду на универсалы

Компания BYD провела презентацию новой практичной пятидверки. Ожидается, что на домашний рынок «сарай» выйдет до конца текущего года, там его предложат с гибридной установкой. Одновременно представлен еще и полностью электрический седан с тем же именем, хотя это совсем другой автомобиль.

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Сегодня под общим названием BYD Seal 06 в Китае продают фактически две разные модели, причем между собой они отличаются не только типом кузова, но и начинкой. Так, весной 2024-го стартовал подзаряжаемый гибридный седан с установкой DM-i, а осенью того же года на домашний рынок вышел электрический хэтчбек с приставкой GT.

Ну а в рамках только что прошедшего Шанхайского автосалона компания анонсировала расширение семейства «шестерок»: на выставке показали гибридный универсал BYD Seal 06 DM-i Travel Edition и электрическую четырехдверку BYD Seal 06 EV. «Сарай» является разновидностью как как раз гибридного седана, а электрокар – это родственник хэтчбека. Начнем с универсала. К слову, такие пятидверки набирают популярность в Поднебесной. В частности, совсем недавно там начались продажи модели Zeekr 007GT, вдобавок в Шанхае же дебютировал универсал Ora Lightning Cat (бренд Ora принадлежит концерну Great Wall).

В плане экстерьера BYD Seal 06 DM-i Travel Edition во многом повторил седан – не считая увеличенных окошек за задними стойками крыши. Длина универсала равна 4850 мм, что на 20 мм больше, чем у гибридной четырехдверки. Ширина увеличена на 15 мм до 1890 мм, высота «сарая» составляет 1505 мм против 1495 мм у седана. Колесная база едина для обеих модификаций – 2790 мм. А вот объем багажника Seal 06 DM-i Travel Edition пока не раскрыт (показатель седана – 550 литров).

Интерьер в целом такой же, как у четырехдверки. Разве что на тоннеле универсала отсутствуют джойстик коробки и помещенные в круг клавиши: управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок, а кнопки выстроены в ряд. В списке оборудования BYD Seal 06 DM-i Travel Edition еще заявлены панорамная крыша, бокс с функцией охлаждения (спрятан в центральном подлокотнике) и множество водительских ассистентов.

Технику универсал разделил с родственным седаном. В состав силовой установки входят бензиновый атмосферник 1.5 (101 л.с.) и электромотор (163 или 218 л.с.). Батарея тоже наверняка от четырехдверки, последней модели положен аккумулятор емкостью 10,8 или 15,87 кВт*ч.

Чисто электрический седан BYD Seal 06 EV получил оригинальный передний бампер. Вдобавок у него традиционные ручки дверей, как у гибридов, тогда как электрохэтч Seal 06 GT имеет выдвижные ручки. Фары – той же формы, что и оптика соплатформенного хэтча, но с собственными «загогулинами» ДХО. Длина электроседана равна 4720, ширина – 1880 мм, высота – 1495 мм. Для сравнения, размеры хэтчбека BYD Seal 06 GT: 4630/1880/1490 мм. Колесная база у электрокаров совпадает – 2820 мм. Центральный тоннель скомпонован так же, как у гибридного универсала.

Все характеристики электроседана BYD Seal 06 EV пока не озвучены. Известно, что модель предложат в двух заднеприводных версиях – с мотором мощностью 150 или 218 л.с. Электрический хэтчбек сегодня доступен с 218- или 224-сильным двигателем. Плюс можно выбрать двухмоторную полноприводную пятидверку, ее суммарная отдача – 421 л.с. Хэтч Seal 06 GT комплектуется батареей емкостью 59,52 или 72,96 кВт*ч.

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Ожидается, что гибридный универсал BYD Seal 06 DM-i Travel Edition и электрический седан BYD Seal 06 EV доберутся до китайских дилеров в ближайшее время. Цен еще нет. Гибридная четырехдверка сегодня стоит от 99 800 юаней (около 1,1 млн рублей по актуальному курсу), электрохэтч обойдется минимум в 136 800 юаней (1,5 млн рублей).