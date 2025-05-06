Tesla терпит очередное поражение в Европе

Так, в Швеции продажи сократились на 81%, до самого низкого уровня с октября 2022 года, а в Испании — на 36% по сравнению с тем же месяцем 2024 года и составили всего 571 автомобиль, в Нидерландах — на 73,8%, до самого низкого показателя за этот месяц с 2022 года, в Португалии упали на 33%, в Дании — на 67,2%, во Франции — на 59,4%.

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При этом за первый квартал объёмы реализации полностью электрических автомобилей в Европе выросли на 28%, а вот у Tesla, напротив, упали на 37,2%.

Но полученные данные вызывают сомнения относительно старта продаж обновлённой Model Y — сможет ли автомобиль возродить позиции Tesla в Европе. Покупатели автомобилей уже могут заказать модель в большинстве стран Европы, но на сайтах Tesla в Германии, Великобритании, Франции и Италии указано, что предполагаемые поставки начнутся только в июне.

Китайские электромобили всё более привлекательны для европейского покупателя. В некоторых случаях статистику американскому бренду портят политические взгляды генерального директора компании Илона Маска.

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«Технологическое лидерство Tesla в значительной степени подорвано текущим модельным рядом. Конкуренция со стороны как традиционных автопроизводителей, так и китайских участников рынка будет оказывать давление на продажи», — говорит соучредитель компании SC Insights Энди Лейланд.

Выручка компании от продаж автомобилей в первом квартале упала на пятую часть, а чистая прибыль сократилась на 71%. Неожиданностью стала информация, которая появилась 1 мая. Сообщалось, что члены совета директоров ищут нового генерального директора. Возможно поэтому Маск поспешил заявить, что сократит время, которое он посвящает администрации Трампа, и потратит больше времени на управление Tesla.