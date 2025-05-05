В России начались продажи кроссоверов Toyota Corolla Cross

Дилеры привезли в Россию Toyota Corolla Cross, которые пользуются спросом в странах Юго-Восточной Азии. В начале мая на одном из онлайн-сервисов объявлений цены на эту модель начинаются от 2 185 000 рублей, сообщают "Автоновости дня".

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За указанную сумму компания из Владивостока предлагает доставку новой Corolla Cross на заказ в течение примерно 20 дней. Автомобиль будет поставлен в базовой комплектации, включающей ручную регулировку сидений, мультируль из пластика, тканевую обивку салона, а также адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического поддержания дистанции, систему удержания в полосе, двухзонный климат-контроль и мультимедийную систему с большим сенсорным экраном.

Похожий автомобиль Toyota Corolla Cross, но с кожаной отделкой салона, можно заказать в Иркутске примерно за 2 200 000 рублей, а в Магнитогорске - за 2 250 000 рублей. Кроме того, эти кроссоверы доступны для заказа в Перми, Екатеринбурге, Находке, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Ижевске, Чебоксарах, Омске, Москве и многих других городах Российской Федерации.

Все перечисленные автомобили оборудованы 2,0-литровым бензиновым двигателем атмосферного типа мощностью 169 лошадиных сил, работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией и передним приводом.

Ранее "РГ" сообщала, что Toyota, свернув в России продажи новых авто в 2022 году, продолжает зарабатывать. Причём прошлый год оказался для компании успешным: впервые за два года прибыль выросла.