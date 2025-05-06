Блэкаут в Европе показал реальную пользу электромобилей

Люди застревали в остановившихся лифтах и поездах, на улицах начался хаос из-за отключившихся светофоров, прекратили работу аэропорты. Самые расторопные пошли скупать товары первой необходимости в магазинах, где принимали наличные, потому что супермаркеты прекратили работу. Не работала сотовая связь и интернет, бытовая техника стала бесполезна…

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Но для небольшого числа людей обычная бытовая жизнь в пределах собственного дома не изменилась даже в этом хаосе. Причина — они были владельцами электромобилей.

Несколько испанских автолюбителей опубликовали в соцсетях посты о том, как в такой критичный момент они применили аккумуляторы своих электрокаров для обеспечения домов электроэнергией.

Например, Hyundai Ioniq 5 имеет так называемую функцию V2H или «транспортное средство-дом», которая способна подавать свой заряд в электрическую систему дома. Электромобили с V2H могут, при необходимости, функционировать как огромные версии портативных блоков питания, которые заряжают смартфоны в дороге, или аккумуляторные блоки, которые некоторые домовладельцы с солнечными панелями на крышах уже используют для хранения избыточной энергии, собранной в течение дня. Но не все электромобили поддерживают эту технологию, хотя она существует много лет.

По данным британского аналитического центра Energy and Climate Intelligence Unit, которое ранее проводило исследования на эту тему, среднестатистический электромобиль с аккумулятором на 71 кВт·ч и функцией V2H может питать дом в течение почти шести дней, используя всего 60% своего заряда.