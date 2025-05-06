В России по параимпорту продают Toyota Corolla Cross

Компания из Владивостока предлагает доставку новой Corolla Cross на заказ в течение 20 дней. Авто будет поставлено в базовой комплектации, включающей ручную регулировку сидений, мультируль, тканевую обивку салона, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и т.д., сообщают «Автоновости дня».

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Toyota Corolla Cross с кожаной отделкой салона можно заказать в Иркутске за 2,2 млн рублей, а в Магнитогорске – за 2,25 млн.

Автомобиль оборудован 2-литровым бензиновым двигателем атмосферного типа мощностью 169 л.с., работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией и передним приводом.

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Напомним, что пикап RAM 1500 2025 год вышел на рынок в версии Express. Автомобиль Exlantix ES прошел испытания, установив рекорд.