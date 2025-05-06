Тысячи Volkswagen ID.Buzz отзывают из-за слишком просторного третьего ряда

Компании придется отозвать 5637 автомобилей в США, а также приостановить продажи ID.Buzz, хранящихся на складах, пишет Carscoops. Причина необычная — слишком широкие кресла третьего ряда. Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) пришло к выводу, что они не соответствуют федеральным стандартам безопасности.

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В NHTSA заявили, что третий ряд сидений Volkswagen ID.Buzz слишком широк. Хотя сидений формально два, как и ремней безопасности, там могут уместиться три человека. Таким образом, пассажиры плохо защищены от травм в случае столкновения, заключил регулятор.

Однако Volkswagen не собирается оснащать отозванные электрокары третьим ремнем безопасности. Вместо этого он установит некие «фиксированные детали для ограничения поверхности сиденья», которые сделают задний ряд теснее. Насколько, пока неизвестно.

Вместе с тем немецкой марке придется остановить продажи ID.Buzz в США. Нераспроданные вэны будут храниться на дилерских складах, пока Volkswagen не найдет универсальное решение — возможно, более удачное, чем ограничители ширины сидений.

Ранее Volkswagen раскрыл новую стратегию: вместо того чтобы собирать машины «в Китае для Китая», он будет производить в Поднебесной автомобили для всего мира. Топ-менеджеры заверяют, что продукция одного из местных СП, SAIC-Volkswagen, будет соответствовать мировым стандартам качества.