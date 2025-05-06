Можно ли победить проблему "скрутки" пробега в авто

Специалисты портала "Дром" провели исследование среди пользователей сайта и выяснили, что 58% респондентов выступают за государственное регулирование рынка подержанных автомобилей для борьбы со "скруткой" пробега на машинах.

© Российская Газета

Больше половины из них голосуют за сиюминутное введение мер, еще 5 процентов сомневаются в необходимости этих регулирований. Всего в опросе приняли участие около 12 тысяч человек.

С настороженностью к введению нововведений относятся 31% опрошенных, а 11% считают проблему надуманной.

Наибольшую поддержку данной идеи выразили жители центральных регионов нашей страны, в том числе Воронежской области (71%), Пермского края (67%), Тюменской и Ростовской областей (64% соответственно), а также Санкт-Петербурга (63%). Противниками вмешательства в данную сферу выступают жители Дальнего Востока.

В рамках исследования многие автолюбители предложили интегрировать данные о пробеге в систему "Госуслуги" и создать единую общенациональную базу данных. Эта инициатива предполагает консолидацию информации из различных источников, таких как ГИБДД, система электронных паспортов транспортных средств (ЕАИСТО), сервисные центры, страховых компании и банки.

По словам аналитика портала Игоря Олейникова, признаки манипуляции с пробегом были выявлены у 65% машин, представленных на вторичном рынке. В среднем пробег автомобилей скручивают на 104 тысячи километров, что обычно достигается путем двукратного изменения показаний одометра на 50-55 тысяч километров каждый раз. Это позволяет фальсифицировать данные таким образом, чтобы на одометре отображалось 100 тысяч километров.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что авторынок РФ идет на поправку.