Редкую «Чайку» выставили на продажу за 12 миллионов рублей

Роскошный седан 1959 года выпуска считается одним из первых экземпляров, собранных Горьковским автозаводом для нужд высших чиновников Советского Союза. Машина прошла реставрацию и, по словам владельца, полностью сохранила свою аутентичность.

© Motor.ru

На онлайн-площадке появилось редкое предложение — в Казахстане выставлен на продажу ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом 35 тысяч километров. По словам продавца, автомобиль был выпущен в числе ста предсерийных машин, предназначенных для руководства СССР. Этот представительский седан пришел на смену модели ГАЗ-12 и стал флагманом советского автопрома, использовавшимся министрами, партийной верхушкой и в зарубежных посольствах.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Автомобиль оснащен 5,5-литровым V8 мотором ЗМЗ-505 мощностью 195 лошадиных сил, а также трехступенчатой автоматической коробкой передач. Внешне «капсула времени» выглядит как новенькая: кузов сверкает хромом, а салон отделан велюров и другими качественными материалами. За уникальный автомобиль владелец просит 12 миллионов рублей.

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В конце января в России продавали другой редкий экземпляр — в Ростове-на-Дону за 75 миллионов рублей предлагался рестомод ГАЗ-13 1970 года. Уникальную машину оснастили современной технической начинкой и салоном от Lexus, при этом внешний вид сохранил классические формы оригинальной «Чайки».