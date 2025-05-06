Эксперт назвала автомобили, которые скоро подешевеют

Ряд моделей автомобилей в России в ближайшее время могут подешеветь. Как сообщает агентство «Прайм», такой прогноз сделала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова.

Эксперт напомнила, что с 1 мая в России начали действовать новые правила расчета утилизационного сбора. В результате цены на авто вырастут в среднем на 10-20%, а на отдельные модели к концу года могут увеличиться на четверть. При этом ряд авто будут дешеветь — речь идет о Lada Largus, «Москвич 3», Chery Tiggo 4 Pro и 8 Pro и Exeed TXL.

В частности, дилеры активно снижают цены на машины от китайских производителей. Сейчас они скопились на их складах — своих владельцев ожидают примерно 500 тысяч машин. В результате скидки на эти варианты могут достигать полумиллиона рублей. Ермилова рекомендовала искать выгодные предложения на Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda и Jaecoo.