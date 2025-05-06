Появились новые подробности о кроссовере Infiniti на базе Nissan X-Trail

Как сообщает Automotive News, до конца 2025 года Infiniti примет решение о выпуске нового кроссовера, который может стать самой продаваемой моделью марки. За основу планируется взять Nissan Rogue нового поколения, нам известный под именем X-Trail. Новинка станет ответом на кроссовер начального уровня Acura ADX, премиальном аналоге Honda HR-V.

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Пока проект кроссовера фигурирует в планах компании под кодовым обозначением i33C, а сроком его появления на рынке предположительно указан конец 2027 года. Официально новинка на платформе X-Trail пока не подтверждена, однако в Infiniti не скрывают, что обсуждают выпуск компактного вседорожника с электрифицированными силовыми установками. Вероятно, имеется в виду подключаемый гибрид или система e-Power.

Между тем слухи о новой модели Infiniti ходят еще с прошлого лета. Тогда сообщалось, что QX50 и QX55 снимут с конвейера в 2026 году, и прямых наследников у них не будет. Зато появится несколько совершенно новых моделей, в числе которых тот самый гибридный кроссовер на базе Nissan X-Trail/Rogue.

Его сборку могут организовать на заводе Nissan в Смирне, штат Теннесси, рядом с Rogue. Это помогло бы японскому автопроизводителю избежать пошлин, введенных Дональдом Трампом, и нарастить объемы выпуска. По оценкам экспертов, в год с конвейера может сходить до 50 тысяч экземпляров новой модели. Для сравнения: за весь прошлый год Infiniti реализовала в США чуть больше 58 тысяч новых машин, самым популярным из которых стал QX60 (27,8 тысячи штук).

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Что касается отставки самых доступных на сегодняшний день кроссоверов Infiniti QX50 и QX55, то причина тому — низкие продажи. На основном для марки рынке, в США, по итогам 2024 года оба «младших» паркетника разошлись совокупным тиражом менее 15 тысяч экземпляров, сильно уступая конкурентам. Обе модели пока выпускают на заводе в Мексике, производство завершится в конце 2025 года.