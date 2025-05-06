В России могут появиться новые китайские автомобильные бренды

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов по итогам автосалона в Шанхае заявил, что Chery Group собирается представить российским клиентам марки Lepas и Icar, но это потребует времени.

© Quto.ru

«На автосалоне в Шанхае было представлено много интересных новинок. Безусловно, часть их них может оказаться в России и пополнить наш рынок. Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован. И Icar — это представитель Chery Group. Автомобили этой марки планируется официально поставлять в Россию», — рассказал Иванов.

По мнению директора «Авилон Электро» Сергея Мелюха, появление в России совершенно новых и неизвестных марок экономически нецелесообразно и потребует много времени.