Brabus представил экстремальный внедорожник XL 800

Новый Brabus XL 800 использует оригинальное брабусовское шасси с бортовыми редукторами и адаптивной подвеской. Также машине достался композитный обвес Widestar, 22-дюймовые колеса и форсированный до 800 лошадиных сил битурбодвигатель V8 4.0.

По брутальности Brabus XL 800 не уступает Brabus 800 4x4², хоть и построен на базе обычного Mercedes-AMG G 63. Шасси с «порталами» в Ботропе изготовили заново. Все компоненты подвески усилены, пересмотрена геометрия и установлены адаптированные под высокий центр тяжести и увеличенные ходы регулируемые стойки Brabus Ride Control с титановым напылением.

Дорожному просвету XL 800 позавидуют даже хардкорные вездеходы — 470 миллиметров!

© Brabus

© Brabus

© Brabus

© Brabus

Внешне внедорожник выделяется традиционным обвесом Widestar с элементами из углепластика, колесами Brabus Monoblock Z/HD диаметром 22 дюйма, лебедкой, дополнительной светотехникой на крыше и спойлером у её задней кромки. Воздуховоды на крыльях — часть пакета Brabus Carbon. Также XL 800 оснащен подножками с приводом и новыми петлями, позволяющими распахивать задние двери на угол до 90 градусов.

© Brabus

© Brabus

© Brabus

© Brabus

Четырехлитровый битурбомотор здесь развивает 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Два заводских турбокомпрессора заменены «улитками» Brabus с увеличенным компрессорным колесом, в блок управления залита новая прошивка, а давление наддува увеличено до 1,6 бара. Первой «сотни» Brabus XL 800 достигает через 4,6 секунды (как обычный G 63 4x4²). Максимальная скорость из-за внедорожных шин ограничена 210 километрами в час.

© Brabus

© Brabus

© Brabus

© Brabus

Сколько стоит новинка, неизвестно. Однако можно отталкиваться от Brabus 800 4x4², за который просили 855 тысяч евро.