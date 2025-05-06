Новый Haval Raptor показали на официальных фото

Компания Great Wall опубликовала официальные изображения обновлённой версии Haval Raptor, которая получила иной дизайн внешности, ещё больше дистанцировавшись от Dargo.

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История "Раптора" началась в августе 2023 года. Это был кроссовер, построенный на шасси Dargo и представленный только в гибридной модификации. Теперь всё иначе.

Новинка попрощалась с круглыми фарами, получив двухсекционные "прямоугольники", сменила горизонтальные ламели решётки на вертикальные, обзавелась иными фонарями. Бамперная группа, что довольно необычно при рестайлинге, осталась нетронутой.

Raptor 2025 года будет доступен с запасным колесом на пятой двери или же с боксом для аксессуаров.

Новая внешность при схожих габаритах с Dargo, вероятно, позволила компании заявить Raptor без гибридной системы. Ранее для кроссовера сертифицировали двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л.с. К слову, отдача у Dargo скромнее - 192 л.с. Предполагается, что пару двигателю составит 9-ступенчатый "робот".

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В РФ модель Haval Raptor официально не представлена. В ближайшее время на нашем рынке стартуют продажи кросс-купе F7x, которого нет в китайской линейке бренда.