Новый Haval Raptor показали на официальных фото: как изменился внедорожник

Российская Газета

Компания Great Wall опубликовала официальные изображения обновлённой версии Haval Raptor, которая получила иной дизайн внешности, ещё больше дистанцировавшись от Dargo.

Новый Haval Raptor показали на официальных фото
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История "Раптора" началась в августе 2023 года. Это был кроссовер, построенный на шасси Dargo и представленный только в гибридной модификации. Теперь всё иначе.

Новинка попрощалась с круглыми фарами, получив двухсекционные "прямоугольники", сменила горизонтальные ламели решётки на вертикальные, обзавелась иными фонарями. Бамперная группа, что довольно необычно при рестайлинге, осталась нетронутой.

Raptor 2025 года будет доступен с запасным колесом на пятой двери или же с боксом для аксессуаров.

Новая внешность при схожих габаритах с Dargo, вероятно, позволила компании заявить Raptor без гибридной системы. Ранее для кроссовера сертифицировали двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л.с. К слову, отдача у Dargo скромнее - 192 л.с. Предполагается, что пару двигателю составит 9-ступенчатый "робот".

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В РФ модель Haval Raptor официально не представлена. В ближайшее время на нашем рынке стартуют продажи кросс-купе F7x, которого нет в китайской линейке бренда.

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