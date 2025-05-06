Mansory представил Rolls-Royce Wraith с отделкой из чистого золота

Модель вышла в рамках программы Linea d’Oro и получила отделку 24-каратным золотом, эксклюзивный карбоновый обвес и черный кожаный салон с контрастной прострочкой. Автомобиль можно заказать как с доработанным двигателем, так и в стандартной заводской конфигурации.

© Motor.ru

В рамках своей премиальной программы Linea d’Oro тюнинг-ателье Mansory представило роскошный вариант Rolls-Royce Wraith. Основной акцент сделан на отделке 24-каратным золотом, которое использовано как в экстерьере, так и в интерьере — от панелей кузова до кованых колес. Новый аэродинамический обвес выполнен из углепластика и придает купе более агрессивный вид.

© Mansory

© Mansory

Кузов автомобиля окрашен в глубокий черный цвет, контрастирующий с золотыми акцентами. В салоне преобладает черная кожа, украшенная желтой прострочкой, а декоративные элементы выполнены с использованием благородного металла. Производитель не раскрыл характеристики двигателя именно этой версии, однако отметил, что покупатель может выбрать как стандартный мотор, так и один из форсированных вариантов мощностью более 700 лошадиных сил.

© Mansory

© Mansory

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