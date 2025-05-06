Спорный закон о локализации такси откладывается

Комитет Государственной думы по транспорту рассматривает возможность начала его действия весной 2026 года. Инициатива была предложена сенатором Андреем Кутеповым и депутатом Владимиром Гутенёвым в ноябре 2023 года. В январе 2024 года проект был принят в первом чтении.

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Из него следовало, что с 1 октября 2025 года для легковых перевозок разрешается приобретать только отечественные автомобили. Это значит, что их должны производить исключительно российские предприятия, степень локализации автокомпонентов, для оценки которой вводится система баллов, должна быть высокой.

Законопроект вызвал большой общественный резонанс. На эту ситуацию тогда отреагировал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, призвавший законодателей к «разумному компромиссу» и переносу срока введения изменений на 1 октября 2026 года, пишут «Известия».

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская уверена, что смещение сроков не решает проблему. По её словам, две трети российских перевозчиков не готовы закупать машины отечественного производства для обновления парков. Она убеждена, что необходима переработка законопроекта «с учётом рекомендаций представителей бизнеса и экспертного сообщества».