В мае 2025 года действуют специальные предложения на автомобили Lada, выпущенные в прошлом году, сообщает портал Wroom.

Так, в настоящее время приобрести прошлогодние модели Lada можно по сниженной цене. Например, на автомобили семейства Granta действует скидка в размере 50 тысяч рублей. Однако данное предложение распространяется исключительно на машины, собранные до 1 декабря 2024 года.

Стандартные версии Lada Vesta прошлого года доступны со скидкой в 200 тысяч рублей, а спортивные модификации Sportline - с дисконтом в 240 тысяч рублей.

На универсалы Lada Largus 2024 года выпуска, произведенные до 1 декабря, действует скидка в 170 тысяч рублей. При этом данное предложение не распространяется на версию Cross.

Приобретая внедорожник Lada Niva Travel, покупатель может сэкономить 100 тысяч рублей, при условии, что автомобиль был выпущен до 1 декабря предыдущего года.

На седаны Aura и внедорожники Niva Legend 2024 года выпуска скидки не предусмотрены. Автомобили 2025 года можно приобрести по сниженной цене только при оформлении кредита. АвтоВАЗ предлагает программы с минимальной процентной ставкой 0,01% годовых.

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Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ рассматривает возможность экспорта Lada Iskra в другие страны, и сейчас никто не сможет помешать выбирать любой рынок, на котором модель потенциально претендует на интерес со стороны клиентов.