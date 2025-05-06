Chery раскрыла характеристики кроссовера Lepas L8

Первый кроссовер нового суббренда Chery: раскрыты подробности о Lepas L8. Это глобальная модель и первенец марки Lepas, представленный на автосалоне в Шанхае в конце апреля. Теперь же Chery, которой принадлежит Lepas, поделилась новой информацией о L8 — в распоряжении «Китайских автомобилей» оказался слайд с презентации, на котором указаны точные габариты кроссовера, а также свежие фотографии интерьера.

© Motor.ru

Lepas L8 оказался крупнее, чем предполагалось изначально: в длину он достигает почти 4,69 метра при колесной базе в 2,8 метра, тогда как ранее сообщалось о расстоянии между осями, равном 2,7 метра. Журналисты сделали из этого вывод, что L8 построен не на базе Tiggo 8 Plus, а на основе модели, в России известной как Tiggo 9 (Tiggo 8L в Китае).

© Китайские автомобили / соцсети КНР

© Китайские автомобили / соцсети КНР

На новых фотографиях можно рассмотреть нетипичный для автомобилей Сhery интерьер с вертикально ориентированным экраном мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма. Система работает на базе процессора Snapdragon 8155 от Qualcomm и поддерживает голосовое управление на основе искусственного интеллекта. Оформление салона из-за вертикального планшета напоминает Jaecoo J7.

Появились и подробности о гибридной установке. Это будет новый гибрид Chery Super Hybrid (CSH) на базе 1,5-литрового турбомотора Acteco пятого поколения с тепловым КПД 46 процентов. Средний расход топлива составит 4,5 литра на 100 километров, а общий запас хода будет достигать 1,3 тысячи километров. Также новинке обещаны обычная топливная модификация и полностью электрический вариант. О последней известно, что на одном заряде батареи он будет приезжать примерно 700 километров.

Старт продаж Lepas L8 намечен на декабрь 2025 года. Всего в модельную линейку Lepas будут входить пять моделей, а сам бренд нацелен на экспорт, в частности на развивающиеся рынки — Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Южную Америку. Торговый знак Lepas зарегистрирован в том числе и в России.