Спрос на гибриды Lamborghini резко вырос

Итальянский производитель спортивных автомобилей класса люкс Lamborghini сообщил о росте выручки на 29,6% до 895,2 млн евро. Это обусловлено высоким мировым спросом на его новые гибридные модели (с бензиновым и электрическим двигателем) Revuelto и Urus SE, несмотря на сложную ситуацию в мире.

Lamborghini (входит в немецкую группу Volkswagen) получила в первом квартале операционную прибыль (EBIT) в размере 248,1 млн евро, что на 32,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Reuters.

Автопроизводитель поставил 2967 автомобилей в первом квартале 2025 года, при этом в Америке наблюдался рост на 21%. Поставки в EMEA (Европа, в том числе Россия, Ближний Восток и Африка) выросли на 7% до 1368 единиц, а в APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) увеличились на 14% до 565 единиц.

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Генеральный директор компании Стефан Винкельманн заявил, что результаты квартала подчеркивают силу бренда даже в условиях экономической неопределенности.