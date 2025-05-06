Great Wall выпустит первый в своей истории суперкар для конкуренции с Ferrari

Китайская компания Great Wall выпустит суперкар, который составит конкуренцию итальянской модели Ferrari SF90, сообщает carscoops.com.

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Отмечается, что проект был запущен еще в 2020 году. Компании пришлось столкнуться с множеством трудностей при разработке карбонового монокока. Проблема в том, что пока ни одна китайская компания не может качественно делать композитные детали.

Great Wall оснастит суперкар мощным бензиновым двигателем. О сроках дебюта автомобиля и о названии машины информации нет.

До этого стало известно, что на автосалоне в Шанхае компания Honda показала неизвестный для России электроспорткар Honda GT.

Электрокупе GT стало новым автомобилем, которое создали специально для Китая. Машина представлена в двух вариантах.