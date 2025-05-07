Легендарная «двадцать первая» «Волга» выставлена на продажу в РФ

Продавец в объявлении сообщил, что машина была приобретена для реализации определенного проекта, но задумка так и не была осуществлена. Теперь цена этого экземпляра составляет 350 тысяч рублей. Модель ГАЗ-М-21 «Волга» выпускалась на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год и считается «наследником» ГАЗ-М-20 «Победа».

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Существует популярная версия, что характерная передняя часть с «звездой» была изменена после того, как маршалу Георгию Жукову (по другой версии, Председателю Совета Министров СССР Николаю Булганину) не понравился первоначальный дизайн автомобиля. Для запуска серийного производства было решено добавить звезду на решетку радиатора, чтобы придать автомобилю более «партийный» вид.

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