Марка Volvo возвращается на рынок Белорусии

В Белоруссии возобновились продажи автомобилей Volvo. На технику действует официальная гарантия на 2 года или 150 000 км. Все модели полностью растаможены, имеют электронный техпаспорт, а в их стоимость включён 20-процентный НДС.

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Первым белорусской публике предложат рестайлинговый Volvo XC90 образца 2024 года. (Правда, в ближайшем будущем официальный дилер планирует расширение поставок: это значит, что гамму пополнят и другие модели скандинавского производителя.)

Под капотом полноприводного кроссовера упрятана «мягкогибридная» силовая установка, построенная вокруг двухлитровой бензиновой турбочетвёрки: суммарная отдача — 250 л.с. и 360 Нм. В трансмиссии трудится классический 8-ступенчатый «автомат».

При этом Volvo намерен сократить расходы за счёт увольнений сотрудников. Шведский производитель отозвал свои финансовые прогнозы на 2025 и 2026 год, а также запланировал сократить расходы на $1,87 млрд.