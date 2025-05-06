Гибриды делают Hyundai рекордсменами продаж

Hyundai более полугода бьёт свои же рекорды продаж на американском рынке. Производитель пережил «лучший апрель в своей истории», как комментируют результаты продаж эксперты рынка. Они выросли на 19% с 2024 года — до впечатляющих 81 503 единиц, что помогло бренду седьмой месяц подряд фиксировать самые высокие показатели реализации.

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Лучшие цифры апреля принадлежат модели Tucson — рост от года к году на 41%, до 22 054 единиц. Следом расположилась Elantra, которая была куплена 13 125 раз, что на 30% чаще, чем годом ранее. Третья позиция принадлежит Santa Fe с ростом продаж на 28% — до 12 417 кроссоверов.

В Hyundai уверены, что покупатели поддержали и приняли «экологичную» линейку машин, что следует из статистики месяца. Так, объёмы реализации гибридных автомобилей возросли на 46%, а электромобилей — на 25%. Стоит отметить, что при этом немного сократились продажи двух моделей — Ioniq 5 (на 8%) и Ioniq 6 (на 12%). Бренд возлагает большие надежды на Ioniq 9, которая вот-вот поступит в продажу.

Тем временем Jaguar Land Rover после приостановки поставок из-за введённых в начале апреля пошлин Трампа на импорт принял решение возобновить экспорт на американский рынок. Первая почти за месяц партия автомобилей 30 апреля отправилась из Великобритании в Соединённые Штаты. В своём заявлении компания отметила, что Америка является ключевым рынком для её люксовых брендов.