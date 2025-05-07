На какие кроссоверы и внедорожники россияне пересели в апреле: рейтинг

Эти кроссоверы и внедорожники — самые популярные в России.

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Рейтинг бестселлеров сегмента SUV публикует агентство «Автостат». Чаще всего россияне покупали Haval Jolion, который производится на заводе в Тульской области и остается не только самым востребованным кроссовером, но и самой популярной иномаркой в стране. За ним следует Chery Tiggo 7 Pro Max, а затем — две модели Lada: Niva Travel и Niva Legend. Кроме того, в апреле в пятерку лидеров вернулся Geely Monjaro.

В апреле россияне купили 5522 кроссовера Haval Jolion, 4129 экземпляров Chery Tiggo 7 Pro Max, а также 3127 Niva Travel и 2941 внедорожник Niva Legend. Пятое место занял Geely Monjaro (2710 шт.), который вернулся в топ-5 после шести месяцев отсутствия. Шестая строчка за белорусско-китайским Belgee X50 (2705 шт.), на седьмой позиции — Haval M6 (2607 шт.), на восьмой — Chery Tiggo 4 Pro (2253 шт.), на девятой — Chery Tiggo 4 (2198 шт.), а замыкает десятку Changan Uni-S/CS55 Plus (2071 шт.).

Ранее сообщалось, что всего за апрель в России реализовали 102,1 тысячи новых легковых автомобилей — это на 27,9 процента больше, чем в марте, но на 25,5 процента меньше, чем в том же месяце 2024 года. А за четыре месяца 2025 года россияне купили 349 041 новую легковушку — на 25,4 процента меньше, чем в январе–апреле 2024-го.

В общем рейтинге по моделям в первую тройку входят Lada Granta (12 970 единиц, -33,2 процента), Vesta (7099 штук, -46,5 процента) и Haval Jolion (5522 экземпляра, -9,7 процента).