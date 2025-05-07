Ferrari назвала дату старта продаж первого электрокара

Генеральный директор бренда Бенедетто Винья в феврале заявлял, что долгожданный первый электромобиль марки будет представлен 9 октября на своей итальянской базе в Маранелло.

© Quto.ru

Накануне же он сделал очередное заявление о том, что в октябре в рамках трехэтапного процесса презентации Ferrari покажет «технологическое сердце» своего электрокара, кульминацией которого станет мировая премьера весной следующего года. А после добавил, что поставки «начнутся всего через несколько месяцев, в октябре 2026 года».

© ferrari.com

© ferrari.com

© ferrari.com

Эксперты рынка предполагают, что, исходя из прямой речи главы компании, её планы по запуску модели отложены. Но отмечается, что для Ferrari уже привычно начинать выпуск новой модели примерно через три квартала после её презентации.

На прошлой неделе производитель представил новую подключаемую гибридную модель 296 Speciale и её версию с откидным верхом, а также пообещала выпустить в этом году в общей сложности шесть новых моделей, включая свой первый электромобиль. В компании заверили, что бензиновые автомобили не исчезнут из линейки, а будут предлагаться наравне с гибридами и электромобилями.

Стоит отметить, что гибридные модели, которые производитель начал продавать в 2019 году, по итогам 2024 года составили 51% объёма реализации компании.