Продажи новых машин впервые в 2025 году превысили 100 тысяч за месяц

Данные аналитического агентства "Автостат" оказались более оптимистичными, чем результаты, опубликованные Минпромторгом: 102 107 новых легковых авто было продано в апреле. Продажи новых автомобилей в прошлом месяце впервые в этом году превысили 100 тысяч единиц. В то же время объемы продаж по сравнению с прошлым годом сократились более чем на четверть как в срезе за апрель, так и за четыре месяца.

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Список самых востребованных марок в РФ в апреле возглавила Lada с результатом 28 486 автомобилей. Падение составило 32,6%. На втором месте расположился Haval: 12 925 авто (-11,4%). Третью строчку заняла марка Chery: 10 855 авто (-15,6%).

Список продолжают китайские бренды. Объёмы продаж Geely в апреле составили 6664 машины (-41,9%), также сильно просел и Changan - 4621 авто (-45,2%).

На шестой и седьмой позиции списка самых продаваемых марок оказались Belgee и Jetour, которым удалось показать рост. У китайско-белорусского СП результат в апреле равен 3902 авто, что почти на 30% лучше аналогичного месяца в 2024 году, у Jetour - 3165 авто (1,1%).

Восьмое место - Exeed, тираж автомобилей этой марки - 2881 экземпляр (-34,8%). Omoda стала менее интересна на 45,7%, результат апреля - 2619 авто.

Заключил список отечественный бренд Solaris, который благодаря низкой базе прошлого года сумел продемонстрировать внушительный рост в апреле 2025-го: дилеры продали 2298 машин (+131%).