Стали известны размеры майских скидок на новые автомобили

Размеры майских скидок на новые автомобили составляют в денежном выражении от 200 тысяч рублей до 1,1 миллиона. Об этом заявил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Его процитировало РИА Новости.

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По его словам, величина скидок может колебаться от семи до 30 процентов в зависимости от модели автомобиля, бренда и года выпуска. Автоэксперт подчеркнул, что скидки на некоторые электрокары доходят до 2,6 миллиона рублей, а что касается эксклюзивных брендов, то там речь может идти о снижении цены на семь миллионов рублей. Автомобили класса luxury можно будет приобрести со скидкой в 1,5-4,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в России серьезно вырос спрос на автомобили, доставляемые из-за границы. Эксперты связывают эту тенденцию с повышением цен на новые машины.

Средняя стоимость подержанной машины в РФ в марте была на уровне в 1,48 миллиона рублей.