Toyota объявила о катастрофических убытках

Японская автокомпания Toyota Motor ожидает в 2025 финансовом году падение чистой прибыли на 34,9% из-за политики президента США Дональда Трампа, который ввел высокие пошлины на импорт. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

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Компания прогнозирует, что ее чистая прибыль составит 3,1 трлн иен ($21,6 млрд по нынешнему курсу), что на 34,9% ниже, чем годом ранее. Операционная прибыль также упадет на 20,8%, до отметки в 3,9 трлн иен ($27,1 млрд). Отмечается, что на Соединенные Штаты приходится порядка 20% от иностранных продаж Toyota.

До этого сообщалось, что прибыль Volkswagen Group за первый квартал 2025 года после вычета налогов составила €2,18 млрд, что на 40,6% хуже показателя начала 2024 года.

Германский автоконцерн предупредил, что показатели всего 2025 года, скорее всего, окажутся у нижней границы прогноза компании. Ранее концерн ожидал маржи операционной прибыли до 6,5%.

В ухудшении показателей и собственных прогнозов VW винит Дональда Трампа и его импортные пошлины.