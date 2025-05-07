Rezvani Motors готовит «сумасшедший» гиперкроссовер на базе Urus

Американская компания Rezvani Motors, известная своими экстравагантными тюнинг-проектами от внедорожного Rezvani Tank до бронированного Vengeance на базе Escalade, готовит новый удар по спокойствию автомобильного мира. Их следующий проект называется Rezvani Knight, и, судя по первым тизерам, это будет не просто кроссовер, а гипер-SUV, построенный, как можно предположить по опубликованным изображениям, на базе Lamborghini Urus.

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Производитель заявляет, что это будет самый мощный и технологически продвинутый SUV в его истории — смесь «брутальной красоты» и суперкаровской производительности. Маркетинговая риторика звучит громко, но детали обещают, что и сам автомобиль будет соответствующим.

На первых изображениях можно разглядеть массивный капот с вентиляционными прорезями, светодиодную балку на крыше и четыре горизонтальных ДХО. Но именно задняя часть тизера раскрывает карты: характерные линии кузова, купеобразный силуэт и графика задних фонарей указывают на платформу Urus. Это довольно необычный выбор для Rezvani, ведь раньше они опирались на «американцев» вроде Jeep Wrangler и Cadillac Escalade.

Несмотря на появление нового «донора», фирменный почерк остался прежним — огромное антикрыло, частично закрытые фонари, переработанный задний бампер и, вероятно, новая выпускная система. Всё говорит о том, что Rezvani Knight будет не только грозно выглядеть, но и звучать соответствующе.

Под капотом разместится V8 с двумя турбинами, развивающий более 750 л.с. Обещают полноприводную трансмиссию и разгон до «сотки» около 3 секунд — показатель на уровне суперкаров. Кроме того, опционально предложат кузов из углепластика, что должно значительно снизить массу и ещё сильнее прокачать динамику.

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Приём предварительных заказов уже открыт — за $500 (≈ 40 500 рублей) можно зарезервировать место в очереди. Генеральный директор компании, Феррис Резвани, в своей фирменной манере подытожил: